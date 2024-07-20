المشاهد الأولى لانطلاق مقاتلات جيش الاحتلال لقصف ميناء الحديدة في اليمن (فيديو)
بث جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صورا لما قال إنها المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي شنت هجوما على ميناء الحديدة غربي اليمن.
وأظهرت المشاهد مجموعة من المقاتلين وهم يقومون بتجهيز المقاتلات وتذخيرها بالصواريخ.
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وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على أهداف للحوثيين في ميناء مدينة الحديدة اليمنية، وذلك غداة تبنّي جماعة الحوثي هجوما بمسيَّرة أسفر عن مقتل شخص واحد في تل أبيب.
وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إن الغارات استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة، إضافة إلى محطة كهرباء المحافظة.
🎥 عدوان إسرائيلي على #اليمن استهدف منشآت مدنية "خزانات النفط ومحطة الكهرباء" في #الحديدة #لن_نترك_فلسطين #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/P6uOFHow0q
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 20, 2024
وعرضت القناة صورا تُظهر انفجارات هائلة واشتعال النيران جراء هذه الغارات.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن “مقاتلات (إسرائيلية) قصفت أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الإرهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن ردا على مئات الهجمات التي طالت دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة”.
🎥 مشاهد أولية لجرحى العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في #الحديدة#لن_نترك_فلسطين #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/FywvOsfTIv
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 20, 2024
وهذه الضربات هي الأولى التي أعلنتها إسرائيل ضد اليمن الذي يشن منه الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيَّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.
ويؤكد الحوثيون أن هذه الهجمات تأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.