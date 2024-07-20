اليمن.. جيش الاحتلال يعلن شن غارات على ميناء الحديدة والحوثي تتوعد إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات على أهداف بمدينة الحديدة غربي اليمن، بدعوى تبعيتها لجماعة الحوثي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “شنت طائرات حربية للجيش، قبل قليل، غارات استهدفت أهدافا لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن”.

وأضاف “جاءت الغارات ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة”، وفق المصدر ذاته.

وتابع بيان الجيش “لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، وإذا طرأ أي تغيير سنعلنه”.

#عاجل شنّت طائرات حربية لجيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام #الحوثي الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن. لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه.

تفاصيل… pic.twitter.com/RrWWXNcRjG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2024

وكان موقع “واللا” الإسرائيلي (خاص) قد نقل عن مسؤول أمريكي -لم يسمّه- قوله إن “القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت أهدافا في مدينة الحديدة باليمن”، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جماعة الحوثي “سقوط شهداء وجرحى إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محافظة الحديدة”.

وأوضحت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن “الغارات استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة، وخلّفت شهداء وجرحى”.

ونشرت القناة صورا لحرائق ضخمة قالت إنها لغارات إسرائيلية استهدفت ميناء المدينة.

وهذا أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة.

الحوثي: الهجوم الإسرائيلي لن يزيدنا إلا إصرارا

في السياق، أكد متحدث جماعة الحوثي محمد عبد السلام أن الهجوم الإسرائيلي على محافظة الحديدة غربي اليمن لن يزيد جماعته إلا إصرارا وثباتا في مساندة قطاع غزة.

وقال عبد السلام، في منشور عبر منصة إكس، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن، الذي استهدف منشآت مدنية بينها خزانات النفط (بميناء الحديدة) ومحطة الكهرباء في الحديدة، يأتي بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة.

وأضاف “هو حلم لن يتحقق له، وما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة”.

عدوان إسرائيلي غاشم على اليمن باستهداف منشآت مدنية خزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله وما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 20, 2024

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي عبر منصة إكس “الكيان الصهيوني سيدفع ثمن استهداف منشأة مدنية، وسنقابل التصعيد بالتصعيد”.

عملياتنا العسكرية المساندة لفلسطين ستستمر حتى وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها مهما كلفنا ذلك من تضحيات وما النصر إلا من عند الله. الكيان الصهيوني سيدفع ثمن استهداف منشأة مدنية وسنقابل التصعيد بالتصعيد والعاقبة للمتقين. pic.twitter.com/CxfkDpHF6h — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti) (@M_N_Albukhaiti) July 20, 2024

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها، في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.