بصاروخي 107 وقذائف الهاون.. كتائب شهداء الأقصى تستهدف مقرا للقيادة والسيطرة تابعا للاحتلال (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، أنها استهدفت مقرًّا للقيادة والسيطرة تابعًا للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بصاروخين من عيار 107، وقذائف هاون من العيار الثقيل، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من استهداف مقرّ للقيادة والسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم” بصاروخين من عيار (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

ومحور نتساريم أو مفرق الشهداء هو ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، سُمي باسم مستوطنة كانت قائمة هناك قبل عام 2005، وأطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، وبينهم الطفل محمد الدرة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت 38919 شهيدا و89622 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.