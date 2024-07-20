بصواريخ 107.. كتائب المجاهدين تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

قالت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، إنها استهدفت بالصواريخ قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور نتساريم بالاشتراك مع كتائب الأنصار ضمن معركة طوفان الأقصى.

ونشرت الكتائب عبر قناتها على تلغرام أن “كتائب المجاهدين تدك قوات العدو الصهيوني المتمركزة فيما يسمى محور نتساريم بصواريخ 107 بالاشتراك مع كتائب الأنصار”.

ومحور نتساريم أو مفرق الشهداء هو ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، سُمي باسم مستوطنة كانت قائمة هناك قبل عام 2005، وأطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، وبينهم الطفل محمد الدرة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت 38919 شهيدا و89622 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.