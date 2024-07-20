بينهما امرأة مسنة.. مستوطنون يعتدون بالعصي والهراوات على مواطنين فلسطينيين جنوبي الخليل (فيديو)

أصيب مواطنان فلسطينيان، مساء أمس الجمعة، باعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين في تجمع “شعب البطم” السكاني الواقع قرب مسافر يطا جنوبي الخليل، في الضفة الغربية المحتلّة، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لمصادر إعلامية وشهود عيان، تسلّل 5 مستوطنين إلى ساحة منزل إحدى العائلات، وهاجموا سكانه بالعصي والهراوات.

وأسفر الاعتداء عن إصابة المواطنة وضحة إسماعيل النجار (55 عامًا) والشاب عنان يونس النجار (38 عامًا) بجروح ورضوض، وفي أثناء التصدي للمستوطنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نزار الجبارين.

ويظهر في فيديو وثق الحادثة أن أحد المواطنين ناشد جنود الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولين عن “حفظ النظام” في المنطقة التدخل، وعندما قرر أحد الجنود التدخل أخيرا، أطلق النار في الهواء باتجاه المعتدَى عليهم وهو يحمي المعتدين.

بدأت الحادثة حينما اقتحم مستوطن أرضًا خاصة في القرية مع أغنامه، وحين تصدى له أحد السكان، استدعى مستوطنين آخرين فوصلوا وبدؤوا الهجوم.

ويشتبه في أن هؤلاء المهاجمين جاؤوا من البؤرتين الاستيطانيتين “متسبيه يائير” و”شفو”، وهما بؤرتان معروفتان بالتحرش المستمر بسكان القرية.

1000 هجوم للمستوطنين

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقول الأمم المتحدة إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية أدى إلى نزوح 1260 فلسطينيًّا من منازلهم.

ووثقت الأمم المتحدة 1000 هجوم للمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة، بمعدل 4 هجمات يوميا، وهذا ضعف المعدل اليومي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في تقرير صادر عن منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية أن البؤر الاستيطانية هي الآن “إحدى الوسائل الأساسية التي تستخدمها إسرائيل للاستيلاء على مناطق في الضفة الغربية وطرد المجتمعات الفلسطينية”.