تحذير من مواقع إلكترونية ضارة بعد العطل الرقمي العالمي

قالت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية اليوم السبت إن “مواقع إلكترونية ضارة ورموزا غير رسمية” نُشرت على الإنترنت تدّعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي الذي حدث أمس.

وكانت أستراليا من بين العديد من الدول المتضررة من العطل الذي أصاب وسائل الإعلام وتجارة التجزئة والبنوك وشركات الطيران، وأدى إلى حالة من الفوضى في شتى أنحاء العالم بعد تحديث لبرنامج تابع لشركة كراود سترايك.

وقالت مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد، “تم إطلاق عدد من المواقع الضارة والرموز غير الرسمية بدعوى مساعدة الكيانات على التعافي من الانقطاعات الواسعة النطاق الناجمة عن الحادث التقني لكراود سترايك”.

وأضافت على موقعها الإلكتروني أن مركز الأمن السيبراني لديها “يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر كراود سترايك الرسمية فقط”.

ودعت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل على منصة إكس الأستراليين إلى ضرورة “توخي الحذر من عمليات الاحتيال ومحاولات تصيد المعلومات المحتملة”.

وضرب العطل بنك الكومنولث الأسترالي، أكبر بنك في البلاد، الذي قال إن بعض العملاء لم يتمكنوا من تحويل الأموال.

وقالت شركة الطيران الوطنية كانتاس ومطار سيدني إن هناك تأخيرات في رحلات جوية لكن تسييرها ما زال مستمرا.

تحديث برمجي وراء العطل

وتسبب تحديث برمجي من شركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك، وهي إحدى كبرى الشركات في القطاع، في إحداث مشكلات في الأنظمة أدت إلى تعطل رحلات جوية واضطرار هيئات إعلامية إلى قطع البث ومنع المستخدمين من الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية.

ومنذ تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020، ازداد اعتماد الحكومات والشركات على مجموعة من شركات التكنولوجيا المترابطة، وهو ما يفسر سبب انقلاب العالم رأسا على عقب بسبب مشكلة في برنامج واحد.

وسلط العطل الضوء على شركة كراود سترايك وهي مزود رئيسي للأمن السيبراني، قيمتها 83 مليار دولار، وغير ذائعة الصيت، لكن لديها أكثر من 30 ألف مشترك في العالم، منهم شركة أمازون دوت كوم وشركة مايكروسوفت.

وأثار العطل مخاوف من أن كثيرا من المنظمات ليست مستعدة جيدا لتنفيذ خطط طوارئ عند تعطل لنظام تكنولوجيا المعلومات أو برنامج داخلها يمكن أن يوقف النظام بأكمله.

ويقول خبراء إن هذا الانقطاع سيحدث مجددا إلى حين دمج مزيد من خطط الطوارئ في الشبكات واستخدام المنظمات أدوات احتياطية أفضل.