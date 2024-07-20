حميدتي يطالب بتعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة

دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة.

وبرر حميدتي في خطاب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعوته تلك إلى عدم وجود حكومة شرعية بالبلاد منذ ما وصفه بانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وما تبعه من انهيار دستوري بسبب الحرب التي نشبت منتصف إبريل/نيسان 2023.

وحض حميدتي مجلس الأمن الدولي على تبني مشروع قرار يحظر استخدام الطيران في المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية.

كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع قرار يجرم حرمان السودانيين من الحصول على وثائق إثبات الهوية على أساس الجغرافيا أو الانتماء الديني أو السياسي أو العرقي، فضلًا عن تجريم سحب الأرصدة البنكية والممتلكات الشخصية ومصادرتها، وحرمان المواطنين من خدمات الاتصالات والإنترنت على أساس مناطقي أو سياسي أو عرقي.

وطالب قائد الدعم السريع، الأمم المتحدة بتبني برنامج عاجل للاستجابة للطوارئ الإنسانية شبيه ببرنامج شريان الحياة لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة.

ودعا في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، إلى استخدام المعابر الحدودية كلها في مناطق سيطرة الدعم السريع، لضمان سرعة انسياب وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

كما دعا إلى إنشاء آلية عسكرية بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة، لمتابعة التدابير والالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وجدد حميدتي استعداد قوات الدعم السريع التام للانخراط في أي تفاوض يفضي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، كما أكد استعداده لمواصلة المباحثات والتعاون المشترك بما يسهل المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل، و8.5 ملايين نازح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة.