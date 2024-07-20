فقدها في الاشتباكات.. سوداني يناشد عبر الجزيرة مباشر للبحث عن والدته (فيديو)

بصوت حزين وعيون تائهة، تحدث الشاب السوداني مالك عن اللحظة التي فقد فيها والدته لحظة وقوع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أنها ما زالت مفقودة حتى الآن.

ويقول مالك للجزيرة مباشر “بسبب الخوف والذعر الناتج عن قوة أصوات الرصاص، تفرقنا جميعًا. عدتُ سريعًا إلى الاستاد الأولمبي بسنجة، رغم المخاطر، لأبحث عنها”.

تمكن مالك من إيجاد عائلته، لكن والدته، حليمة روشين إبراهيم، ما زالت مفقودة منذ أكثر من 18 يومًا، وذكر نجم الدين أنه بحث عنها في مناطق السوكي والدندر وأماكن أخرى دون جدوى.

مالك عبّر عن حزنه العميق، وقال: “قلبي متقطع، وأطفالي يسألونني: يا أبي، أين جدتنا؟”، ويجيبهم بحسرة: “أنا أيضًا لا أعرف مكانها. لو كنت أعرف، لجلبتها فورًا”، وأعرب عن أمله في أن يجمعه الله بوالدته قريبًا.