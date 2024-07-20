“لم نشارك”.. أول تعليق من أمريكا على الغارات الإسرائيلية في اليمن

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم السبت، إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على اليمن.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله “لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على اليمن”.

وأضاف المتحدث أن بلاده “تعترف تماما بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولم ننسّق أو نساعد إسرائيل في ضربات اليوم على اليمن”.

وعلى الصعيد ذاته، قال مسؤولون أمريكيون للقناة الـ12 الإسرائيلية (خاصة) إنّ تل أبيب شنت الهجوم على الحديدة بمفردها، دون أي تدخل عسكري لواشنطن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين سقوط قتلى وجرحى (لم تحدد عددهم) جراء غارات إسرائيلية على خزانات النفط في ميناء محافظة الحديدة ومحطة كهرباء بالمحافظة ذاتها.

وعرضت القناة صورا تُظهر انفجارات هائلة واشتعال النيران جراء هذه الغارات.

الدفاع المدني وفرق الإطفاء بمساندة المواطنين

تعمل على إخماد النيران المشتعلة في خزانات النفط بميناء #الحديدة عقب استهدافها من قبل طيران العدو الإسرائيلي#لن_نترك_فلسطين pic.twitter.com/NlbX0zX7tP — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 20, 2024

وهذا أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في تصريح متلفز إن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يُستخدم “طريق إمداد رئيسيا لإيصال الأسلحة الإيرانية من إيران إلى اليمن، بدءا بالمسيَّرة التي استُخدمت في الهجوم صباح الجمعة” في تل أبيب.

وأكد عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي عبر منصة إكس أن اسرائيل “ستدفع ثمن” ضرباتها في اليمن. وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن الضربات خلّفت 80 جريحا، معظمهم يعانون “حروقا شديدة”.

ويأتي ذلك بعد هجوم بطائرة مسيَّرة، شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 9 آخرين.

من جانبها، أكدت جماعة الحوثي أن الهجوم الإسرائيلي على الحديدة لن يزيدها إلا إصرارا وثباتا في مساندة قطاع غزة، وتوعدت بعمليات تقض مضاجع تل أبيب ردا على الهجوم، وفق تدوينات عبر منصة إكس لمتحدث الجماعة محمد عبد السلام، وعضو المجلس السياسي الأعلى بها محمد علي الحوثي.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيَّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في البحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.