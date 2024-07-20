وزير الدفاع الإسرائيلي: النيران المشتعلة في اليمن يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، إن إسرائيل قصفت الحوثيين في اليمن لتوجيه رسالة معيَّنة بعد أن ألحقوا الضرر بمواطن إسرائيلي، على حد وصفه.

وأضاف غالانت في بيان متلفز “النيران المشتعلة حاليا في الحديدة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمغزى واضح”.

وتابع “الحوثيون هاجمونا أكثر من 200 مرة. وفي المرة الأولى التي ألحقوا فيها الأذى بمواطن إسرائيلي، قمنا بقصفهم، وسنفعل ذلك في أي مكان إذا اقتضت الضرورة”.

وأكد غالانت أن “دماء المواطنين الاسرائيليين لها ثمن”، وأن “هذا الأمر تم إثباته بوضوح في لبنان وغزة واليمن وأماكن أخرى”.

وأردف “إذا تجرأوا على مهاجمتنا فالنتيجة ستكون هي نفسها”.

إسرائيل شنت هجوم اليمن بموافقة “الكابينت”

وتحدث إعلام إسرائيلي عن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، خلال جلسة استثنائية، على شن هجوم ضد مدينة الحديدة باليمن، في حين قال مسؤولون أمريكيون إن تل أبيب شنت الهجوم بمفردها دون تدخّل واشنطن.

وذكرت هيئة البث الرسمية على منصة إكس أنه تم استدعاء وزراء الكابينت بشكل استثنائي اليوم إلى جلسة رسمية، وافقوا خلالها على شن هجوم على اليمن.

وعادة لا يجتمع الكابينت يوم السبت، سوى في حالات خاصة جدا، بسبب العطلة الدينية اليهودية التي تبدأ مساء الجمعة وتنتهي مساء السبت.

وأشارت الهيئة إلى أن الجلسة الخاصة التي أُقر فيها ضرب الحديدة امتدت 4 ساعات بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وعلى الصعيد ذاته، قال مسؤولون أمريكيون للقناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن تل أبيب شنت الهجوم على اليمن بمفردها دون أي تدخّل عسكري لواشنطن.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين -لم تسمّهم- قولهم “إسرائيل هاجمت وحدها في اليمن دون تدخلنا العسكري”.

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على الحديدة

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات على أهداف في مدينة الحديدة، بدعوى أنها تابعة لجماعة الحوثي.

وقال الجيش إن الهجمات جاءت ردا على الهجمات اليمنية المتكررة التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب على ٍقطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل ذلك، أعلنت جماعة الحوثي “سقوط شهداء وجرحى إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محافظة الحديدة”.

وجاء في خبر عاجل لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين “سلسلة غارات على مدينة الحديدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)”.

وأوضحت القناة أن “الغارات استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة، وخلفت شهداء وجرحى”.

ونشرت القناة صورا لحرائق ضخمة، قالت إنها لغارات إسرائيلية استهدفت ميناء المدينة.

الحوثيون استهدفوا تل أبيب بمسيَّرة

وفجر الجمعة، قالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيليا قُتل و10 أصيبوا إثر سقوط طائرة مسيَّرة وسط تل أبيب، على بُعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة. وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم في إسرائيل، واصفة إياه بأنه الأول من نوعه.

وعقب هجوم الحوثي، قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع “واينت” الإخباري إن إسرائيل سترد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيَّرة.

في حين قالت جماعة الحوثي، الجمعة، إن هجومها بطائرة مسيَّرة على مدينة تل أبيب نقلة نوعية في عملياتها ضد إسرائيل.

وتوعدت الجماعة اليمنية بتصعيد عملياتها وضرب أهداف حساسة جدا في إسرائيل.