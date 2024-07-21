الحوثيون يستهدفون إيلات بصواريخ باليستية وإسرائيل تعلن اعتراض أحدها (فيديو)

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد إن الجماعة استهدفت أهدافا حيوية في منطقة “أم الرشراش” إيلات جنوبي فلسطين المحتلة بعدة صواريخ باليستية.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أرض-أرض أطلق من اليمن اليوم الأحد.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية (أرو-3) أسقطت الصاروخ قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقبل اعتراض الصاروخ، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، مما دفع السكان إلى الفرار نحو الملاجئ.

وتعد إيلات، المطلة على البحر الأحمر، هدفا متكررا لهجمات جماعة الحوثي في اليمن.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف أهداف مهمة في منطقةِ "أمِّ الرشراشِ" واستهداف سفينة (Pumba) الأمريكية في البحرِ الأحمر 20-07-2024م

pic.twitter.com/pDx2zMvyI3 — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 21, 2024

قصف ميناء الحديدة

وكانت طائرات إسرائيلية قد قصفت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة في اليمن أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 3 على الأقل وإصابة 87، بعد يوم من هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على تل أبيب، المركز الاقتصادي لإسرائيل.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين نقلا عن وزارة الصحة أن معظم المصابين يعانون من حروق شديدة جراء الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نفطية ومحطة كهرباء.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.