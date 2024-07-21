اليمن.. عودة التيار الكهربائي إلى الحديدة بعد غارات إسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، عودة التيار الكهربائي بمدينة الحديدة إلى وضعه السابق بعد ساعات من غارات جوية إسرائيلية استهدفت محطة الكهرباء وخزانات الوقود فيها.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس لنائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي.

وقال العزي “عودة كهرباء الحديدة بنسبة 100% إلى وضعها السابق قبل التدمير (الغارات الإسرائيلية)”.

وأضاف أن الكهرباء عادت بعد بذل جهود مضنية وغير عادية.

عودة كهرباء الحديدة بنسبة 100% إلى وضعها السابق قبل التدمير

تحية للخامسة وقيادة السلطة المحلية وتحية خاصة لمعالي الأخ العزيز وزير الكهرباء وللأخ/طه السياغي مدير كهرباء الحديدة وفريقه الموقر من العاملين الأبطال لمابذلوه من جهود مضنية وغير عادية

إن هذه الروح المتوثبة تعبر عنا جميعا — حسين العزي (@hussinalezzi5) July 21, 2024

غارات إسرائيلية

وأمس السبت، شنت طائرات إسرائيلية غارات استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه ومحطة الكهرباء، وأدّت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 87 بحروق مختلفة.

وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها رد مباشر على هجوم بطائرة مسيَّرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، وأدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيَّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في البحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.