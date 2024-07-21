بايدن يعلن الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، في إعلان مفاجئ يأتي قبل اقل من 4 أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.

وقرر بايدن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في منشور على منصة إكس إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته، في يناير/ كانون الثاني 2025، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف بايدن في المنشور “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي”.

ويعني تنحي بايدن تمهيد الطريق أمام نائبته كاملا هاريس للترشح عن الحزب الديمقراطي، لتصبح بذلك أول امرأة على الإطلاق من أصحاب البشرة السوداء تخوض سباق الرئاسة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، قوله إن بايدن كان يعتزم حتى ليل السبت مواصلة الترشح للرئاسة لكنه أبلغ كبار الموظفين، الأحد عند الساعة (1:45) مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أنه سينسحب