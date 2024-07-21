بايدن يعلن تأييده ترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات أمام ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه يؤيد ترشيح الحزب الديمقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية بعد انسحابه من السباق.

وقال بايدن عبر منصة “إكس”، “اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام”.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

وأضاف بايدن: “كان قراري الأول كمرشح للحزب في عام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس، وكان أفضل قرار اتخذته، (اليوم) أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون.. حان الوقت للالتقاء وهزيمة ترامب. دعونا نفعل هذا”.

تجدر الإشارة إلى أن هاريس (59 عامًا) هي أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقبل أن تصبح نائبة بايدن كانت عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا والمدعي العام للولاية.

ويعني تنحي بايدن تمهيد الطريق أمام نائبته هاريس للترشح عن الحزب الديمقراطي، لتصبح بذلك أول امرأة على الإطلاق من أصحاب البشرة السوداء تخوض سباق الرئاسة.

بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وفي وقت سابق، أعلن بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، بإعلان مفاجئ يأتي قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات، وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.

وقرر بايدن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في منشور على منصة “إكس” إنه سيواصل أداء مهامه رئيسًا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء مدة ولايته، في يناير/كانون الثاني 2025، مضيفًا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف بايدن في المنشور “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي”.