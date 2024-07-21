بصاروخي 107 وقذائف الهاون.. كتائب شهداء الأقصى تستهدف الجيش الإسرائيلي جنوب رفح (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، أنها استهدفت تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من استهداف تحشدات العدو الصهيوني المتمركزة وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت 38983 شهيدًا و89727 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.