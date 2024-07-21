بعد تأكيده انتشار فيروس شلل الأطفال في غزة.. جيش الاحتلال يبدأ تطعيم جنوده

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي تركيزًا مرتفعًا للفيروس المسبب لشلل الأطفال في شبكة مياه الصرف الصحي بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه بناءً على هذه النتائج، أخضع القوات المشاركة في الحرب على غزة للتطعيم ضد الفيروس، وذلك “للحفاظ على صحة الجنود والمواطنين الإسرائيليين”.

وتركز اهتمام جيش الاحتلال على جنوده، وأعلن أيضًا أنه سيُجري عملية تطعيم واسعة النطاق لجميع قواته البرية النظامية والاحتياطية، كما سيتم تنفيذ التطعيمات تدريجيًّا مع تحديث القوات.

ولم يتحمل جيش الاحتلال مسؤوليته عن انتشار هذا المرض المُعدي في غزة.

أما فيما يخص الفلسطينيين في غزة، فقد قال الجيش إنه يعمل مع منظمات مختلفة لإدخال اللقاحات المخصصة لسكان القطاع، لافتًا إلى إدخال نحو 300 ألف لقاح شلل الأطفال “وهو ما يكفي لأكثر من مليون مواطن في غزة”.

وفي الوقت الحالي، كشف جيش الاحتلال عن وجود اتصالات تجري مع المجتمع الدولي بهدف السماح بإدخال جرعات إضافية من لقاح شلل الأطفال لسكان غزة.