بعد قطيعة 8 سنوات.. البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إيران لدى السودان (فيديو)

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقائد الجيش السوداني، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير إيران لدى السودان حسن شاه الحسيني، ليكون الأول بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لنحو 8 سنوات.

وأفاد مجلس السيادة في بيان، أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تسلم أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان، حسن شاه حسيني، سفيرًا ومفوضًا فوق العادة لبلاده لدى السودان، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

وقال وكيل الخارجية السودانية إن السفير الإيراني قدّم اليوم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة مبينًا أن البرهان رحّب بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف الأمين أن تقديم السفير الإيراني لأوراق اعتماده يعبّر عن متانة العلاقة، وإيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق إعتماد السفير الإيراني لدى السودان بورتسودان ٢١-٧-٢٠٢٤م#إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي#السودان pic.twitter.com/opjJ30dvX6 — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) July 21, 2024

من جانبه، قال السفير الإيراني حسن شاه حسيني إن تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية، وفق البيان السوداني.

وحسب المصدر، أكد شاه حسيني أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان.

وأضاف، أن بلاده تدعم السيادة الوطنية، ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن الخرطوم وطهران قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد 7 سنوات من القطيعة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، وخلال حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989-2019)، قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران، ردًا على اقتحام محتجين لسفارة السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق).

وقبل قطعها، كانت العلاقات بين الخرطوم وطهران وثيقة، وكانت الأخيرة مصدرًا وموردًا للأسلحة إلى الخرطوم منذ تسعينيات القرن الماضي، كما تضمنت العلاقات آنذاك اتفاقيات تعاون عسكرية ودفاعية، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة.