سياسة|تركيا

تركيا ترد على هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي ضد أردوغان

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالات)
21/7/2024-|آخر تحديث: 21/7/202410:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا شديد اللهجة للرد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية التركية إن كاتس، يحاول “إخفاء جرائم بلاده بحق الفلسطينيين بإطلاق سلسلة من الأكاذيب والافتراءات”، عبر وسائل التواصل.

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وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أكد بيان الخارجية التركية أن “الأنشطة الدعائية القذرة والمحاولات لشن حرب نفسية التي تقوم بها إسرائيل وتستهدف بها تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان لن تحقق أي نتائج وستظل عقيمة”.

وجاء في البيان: أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذين قتلوا ما يقارب 40 ألف فلسطيني في غزة، وأرادوا إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيمثلون أمام المحاكم الدولية وسيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها.

وجددت الوزارة في بيانها على أن تركيا “ستواصل قول الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بعدالة وسلام”.

كاتس: أردوغان يحوّل تركيا إلى دولة تدعم الإرهاب

وفي وقت سابق الأحد، أعلن كاتس القبض على ما سماها “خلية إرهابية تابعة لحماس” كانوا طلابًا بجامعة تركية يعملون تحت قيادة مقر “حماس” في تركيا.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس)، إن “الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في إسرائيل”.

واتهم كاتس، أردوغان بأنه “يقوم بتوفير الأسلحة والمال لخلايا حماس الإرهابية لقتل الإسرائيليين”، وفق زعمه.

وأشار إلى أن أردوغان يقوم “بتحويل تركيا إلى دولة تدعم الإرهاب ويقربها من محور الشر الذي تقوده إيران”.

سجال دائم

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها سجال بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو على خلفية تصريحات الرئيس التركي الداعمة للفلسطينيين، والمنددة بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان أردوغان قد شبّه نتنياهو عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين.

وبدعم أمريكي مطلق، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات