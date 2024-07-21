تركيا ترد على هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي ضد أردوغان

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا شديد اللهجة للرد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية التركية إن كاتس، يحاول “إخفاء جرائم بلاده بحق الفلسطينيين بإطلاق سلسلة من الأكاذيب والافتراءات”، عبر وسائل التواصل.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أكد بيان الخارجية التركية أن “الأنشطة الدعائية القذرة والمحاولات لشن حرب نفسية التي تقوم بها إسرائيل وتستهدف بها تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان لن تحقق أي نتائج وستظل عقيمة”.

وجاء في البيان: أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذين قتلوا ما يقارب 40 ألف فلسطيني في غزة، وأرادوا إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيمثلون أمام المحاكم الدولية وسيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها.

وجددت الوزارة في بيانها على أن تركيا “ستواصل قول الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بعدالة وسلام”.

Regarding the Social Media Post by the Israeli Foreign Minister https://t.co/uLhxVB3jOc pic.twitter.com/dnF4ReYrsD — Turkish MFA (@MFATurkiye) July 21, 2024

كاتس: أردوغان يحوّل تركيا إلى دولة تدعم الإرهاب

وفي وقت سابق الأحد، أعلن كاتس القبض على ما سماها “خلية إرهابية تابعة لحماس” كانوا طلابًا بجامعة تركية يعملون تحت قيادة مقر “حماس” في تركيا.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس)، إن “الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في إسرائيل”.

واتهم كاتس، أردوغان بأنه “يقوم بتوفير الأسلحة والمال لخلايا حماس الإرهابية لقتل الإسرائيليين”، وفق زعمه.

وأشار إلى أن أردوغان يقوم “بتحويل تركيا إلى دولة تدعم الإرهاب ويقربها من محور الشر الذي تقوده إيران”.

.@RTErdogan, İsraillilerin öldürülmesi için, Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas'ın Türkiye'deki karargahı… pic.twitter.com/3oETEvyeqC — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 21, 2024

سجال دائم

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها سجال بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو على خلفية تصريحات الرئيس التركي الداعمة للفلسطينيين، والمنددة بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان أردوغان قد شبّه نتنياهو عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين.

وبدعم أمريكي مطلق، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.