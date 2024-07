تركيا ترد على هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي ضد أردوغان

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا شديد اللهجة للرد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية التركية إن كاتس، يحاول “إخفاء جرائم بلاده بحق الفلسطينيين بإطلاق سلسلة من الأكاذيب والافتراءات”، عبر وسائل التواصل.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أكد بيان الخارجية التركية أن “الأنشطة الدعائية القذرة والمحاولات لشن حرب نفسية التي تقوم بها إسرائيل وتستهدف بها تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان لن تحقق أي نتائج وستظل عقيمة”.

وجاء في البيان: أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذين قتلوا ما يقارب 40 ألف فلسطيني في غزة، وأرادوا إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيمثلون أمام المحاكم الدولية وسيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها.

وجددت الوزارة في بيانها على أن تركيا “ستواصل قول الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بعدالة وسلام”.

Regarding the Social Media Post by the Israeli Foreign Minister https://t.co/uLhxVB3jOc pic.twitter.com/dnF4ReYrsD

— Turkish MFA (@MFATurkiye) July 21, 2024