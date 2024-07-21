حماس والجهاد الإسلامي تعلقان على غارات جيش الاحتلال في اليمن

أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء السبت، العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة غربي اليمن، الذي جاء ردا على استهداف حوثي سابق بمسيَّرة لمدينة تل أبيب.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين سقوط شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “نعُد العدوان الإسرائيلي تصعيدا خطيرا في محاولة يائسة لثني قوى المقاومة الحرة في أمتنا عن أداء واجبها المقدس نحو القدس والشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة نازية”.

وأضافت “نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق وجماعة أنصار الله، وننعى شهداءهم، ونثمّن مواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم بتقديم كل سبل الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني المظلوم”.

وحمَّلت حماس “الاحتلال الصهيوني النازي، والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها في منح الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية”.

ودعت الحركة في بيانها جميع الدول “وقوى أمتنا العربية والإسلامية إلى إدانة هذا العدوان الفاشي، والوحدة وحشد الطاقات والانخراط في مواجهة هذا الكيان الصهيوني حتى دحره عن أرض فلسطين وأراضينا العربية المحتلة، وحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان “هذه الجريمة الصهيونية الجديدة تؤكد أن هذا الكيان المجرم ليس خطرا على الشعب الفلسطيني وحده، بل على كل شعوب أمتنا العربية والإسلامية”.

وأضافت “هذا العدوان لم يكن ليتم لولا الدعم الغربي السافر للكيان المجرم، وفي المقدمة دعم الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية”.

وأعربت حركة الجهاد عن الثقة بأن “الهمجية الصهيونية لن تثني الشعب اليمني، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة الداعمة لشعبنا الفلسطيني، عن الاستمرار في دعمه ومساندته لشعبنا وقضيتنا، بل ستزيده إصرارا على التمسك بمواقفه الشجاعة والمشرفة”.

وفي وقت سابق، قالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إن الغارات استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة، إضافة إلى محطة كهرباء المحافظة.

وعرضت القناة صورا تُظهر انفجارات هائلة واشتعال النيران جراء هذه الغارات. وأكد جيش الاحتلال في بيان رسمي شن هجمات على أهداف في الحديدة باليمن بدعوى أنها تابعة لجماعة الحوثي.

وهذا أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة. ويأتي ذلك بعد هجوم بطائرة مسيَّرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 9 آخرين.