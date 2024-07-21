سرايا القدس تستهدف جنودا للاحتلال داخل مبنى وتقصف آليات بقذائف الهاون (فيديو)
مدة الفيديو 03 minutes 11 seconds
21/7/2024-|آخر تحديث: 21/7/202402:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لاستهدافها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مبنى، وقصف تمركز بقذائف الهاون جنوب مدينة رفح ضمن معركة طوفان الأقصى.
وقالت السرايا في بيان، اليوم الأحد، عبر منصة تلغرام “مشاهد من استهداف مجاهدينا بقذيفة (TBG) جنود العدو داخل مبنى وقصف تمركز للعدو بقذائف الهاون عند مفترق عوض الله بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
تفاكر.. بين المقاومة الكثيفة والمقاومة الرمزية (فيديو)
رئيس ميناء إيلات: مضطرون لتسريح نصف العمال بسبب هجمات الحوثيين
مستوطنون إسرائيليون يعتدون بالضرب على أمريكيين متضامنين مع فلسطين في نابلس (فيديو)
وكانت السرايا قد قالت في بيان أمس السبت “قصفنا موقع ناحل عوز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت 38983 شهيدا و89727 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر : الجزبرة مباشر