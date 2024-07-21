سماع دوي انفجارات بإيلات وهيئة البث تؤكد انطلاق الدفاعات الجوية الإسرائيلية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أنه يتحرى أنباءً عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يُجري تحقيقًا بشأن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي البلاد.

وأضاف “يتم فحص التقارير عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12 الخاصة، أن سكان مدينة إيلات سمعوا أصداء انفجارات. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد لما قالت إنها لاعتراضات في سماء إيلات.

وأكدت الهيئة انطلاق الدفاعات الجوية في سماء إيلات من جهة البحر دون تحديد أسباب.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من رد يمني محتمل على سلسلة غارات شنتها إسرائيل على أهداف بمدينة الحديدة غربي اليمن، في أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين، الجمعة، على تل أبيب.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جماعة الحوثي إصابة 80 جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين إن “جريمة استهداف العدو الإسرائيلي لخزانات النفط ومحطة الكهرباء بمحافظة الحديدة بلغت 80 جريحًا معظمهم بحروق شديدة”.

وأضافت أن “العدوان الإسرائيلي استهدف أعيانًا مدنية ومنشآت خدمية واقتصادية بالتعاون مع الولايات المتحدة”.

الجيش الإسرائيلي: الطائرات التي هاجمت اليمن عادت إلى قواعدها

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قد قال إن الطائرات العسكرية التي هاجمت مدينة الحديدة غربي اليمن، في وقت سابق السبت، عادت إلى قواعدها بسلام.

وأضاف في مؤتمر صحفي بثته هيئة البث الرسمية “قمنا بتعزيز نظام الدفاع الجوي، ونحن مستعدون لأي رد محتمل”.

وتابع هاغاري “اسم العملية في اليمن هو الذراع الطويلة، وهذا يعني أن الهجوم رسالة تقول إن إسرائيل تعرف كيف تتصرف في المناطق البعيدة عنها”.

وأوضح أن العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن كانت من أكثر العمليات العسكرية تعقيدًا.

وادعى هاغاري أن سلاح الجوي الإسرائيلي هاجم ميناء الحديدة الذي يُعَد طريق إمداد لنقل الأسلحة الإيرانية، وهو ما لم تعلق عليه طهران على الفور.

وقال هاغاري في تصريحه “على مدار الأشهر الأخيرة استهدف الحوثيون عشرات السفن، وألحقوا أضرارًا في مسارات الملاحة البحرية العالمية”.

ومساء السبت، تبنى جيش الاحتلال شن غارات على أهداف بمدينة الحديدة غربي اليمن، بدعوى تبعيتها لجماعة الحوثي.