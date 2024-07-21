شاهد: سقوط صواريخ على كيبوتس “دفنا” شمالي إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه إصبع الجليل.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه تمكن من اعتراض بعض الصواريخ فيما سقط الباقي، لكن دون وقوع إصابات.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، سقوط صاروخ على صالة رياضية في كيبوتس “دفنا” بإصبع الجليل.

נפילה גם באולם ספורט בקיבוץ דפנה, אין נפגעים, נזק לרכוש בלבד@rubih67

צילום: אבני מידן. באדיבות דוברות המועצה האזורית הגליל העליון pic.twitter.com/iOi6uUq6DM — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2024

ووثقت مشاهد متداولة آثار أضرار في كيبوتس “دفنا”، وبينت إصابة الصاروخ أحد المباني، قالت هيئة البث إنه لصالة رياضية. كما وثقت مشاهد أخرى إصابة مناطق أخرى في الكيبوتس.

وحتى الآن، لم تعلن أي حركة مقاومة تبنيها للعملية، وإطلاقها لصواريخ من لبنان صباح اليوم الأحد.

إسرائيل تقصف جنوب لبنان

بدورها، قصفت إسرائيل منزلًا في بلدة حوالا بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن “مسيّرة استهدفت بصاروخين أحد المنازل في حولا، وسقوط إصابات”، دون تفاصيل عن عدد المصابين وطبيعة حالتهم.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على منصة “إكس” إنه استهدف بغارة جوية “خلية تابعة لحزب الله” في منطقة حولا جنوبي لبنان.

وقال إن “قوات تابعة للفرقة 91 (فرقة الجليل)، رصدت في وقت سابق (اليوم) الأحد، خلية تابعة لحزب الله تعمل في منطقة حولا بجنوب لبنان”.

حزب الله ينعى أحد مقاتليه

وصباح اليوم الأحد، أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره جراء مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يرفع إجمالي قتلاه إلى 374 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الحزب في بيان “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية ياسين حسين حسين (أبو زهراء) مواليد عام 2006 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني. وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل عدوانها على قطاع غزة