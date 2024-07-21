شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال مباني سكنية في مخيمَي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 12 فلسطينيًّا جراء الغارات الإسرائيلية على المخيمين.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة خليفة في مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين.

واستقبل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح العديد من الشهداء والمصابين جراء استهداف منزل عائلة خليفة.

كما أعلن مستشفى العودة وسط القطاع استقباله 4 شهداء وعددًا من المصابين جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة غراب بمخيم النصيرات.

وفي وقت لاحق، أكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جديد استهدف منزلًا في المخيم الجديد بالنصيرات.

وحصلت الجزيرة مباشر على مشاهد للحظات الأولى لقصف الاحتلال للبناية في المخيم الجديد، وهو ما أدى إلى دوي انفجار كبير وتصاعد الدخان بكثافة.

وكشفت مصادر للجزيرة مباشر عن قصف جيش الاحتلال بالمدفعية حي البرازيل ومخيم الشابورة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة قصف الاحتلال، صباح اليوم الأحد، برج رقم 7، وهو أحد أبراج “عين جالوت” في مخيم النصيرات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي، مما أدى إلى استشهاد 38 ألفًا و983 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 90 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن دمار هائل في البنى التحتية.