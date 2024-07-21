هل تحتاج غزة 15 عاما لإزالة الركام؟ المتحدث باسم بلدية غزة يشكك في الرقم (فيديو)

قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 40 مليون طن من الركام يغطي قطاع غزة، وأن عملية إزالته ستستمر 15 عامًا، وهو رقم شكك فيه المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه.

ويرى عاصم، في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة إكس، أن هذه التقديرات لا تراعي جميع العوامل المتعلقة بإزالة الركام وإعادة الاعمار، مؤكدًا أن عملية إزالة الركام قد تستمر عامًا فقط على أقصى تقدير إذا توفرت المعدات اللازمة والعاملون.

وقال النبيه إن التقارير الدولية لا تراعي كل العوامل المتعلقة بإزالة الركام، مضيفًا “أحد أهم هذه العوامل هو عدد العاملين في مجال رفع الركام وعدد الساعات اليومية، بالإضافة إلى توافر المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام”.

هل حقا نحتاج 15 سنة لإزالة ركام قطاع #غزة؟ pic.twitter.com/62a3v47qFD — عاصم النبيه Asem Alnabih (@AsemAlnabeh) July 20, 2024

وتابع “تحدثت التقديرات عن 100 شاحنة، وهو عدد صغير ربما تملكه شركات صغيرة. تقديراتي أن عملية إزالة الركام قد لا تصل إلى سنة على أبعد تقدير، إذا توفرت كل المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام”.

وفيما يتعلق بالأرقام الكبيرة التي تعلنها المؤسسات الدولية بشأن التمويل اللازم لإعادة الإعمار، قال النبيه “في الحقيقة الركام بيجيب فلوس، في الحروب السابقة كانت لا يتكلف المواطنون ولا شيكل واحد لإزالة ركام منازلهم، لأن العديد من الشركات الخاصة كانت تزيل الركام مقابل الاستحواذ عليه، يمكن أن يتحول إلى مشروع لجلب الأموال أو على الأقل لتوفير الأموال لإعادة إعمار غزة”.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم بلدية غزة بعد تشكيك مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأرقام التي تعلنها المؤسسات الأممية بشأن مدة إعادة إعمار قطاع غزة، التي عدَّها البعض جزءًا من الحرب النفسية ضد الفلسطينيين.