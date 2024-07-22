إسرائيل تأمر بإخلاء أجزاء واسعة من الأحياء الشرقية من خان يونس

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الفلسطينيين بالأحياء الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة بالإخلاء الفوري، رغم أنها ضمن المنطقة التي زعم سابقا أنها إنسانية وآمنة.

وزعم متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان، أنه في ضوء عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية من الجزء الشرقي من المنطقة الإنسانية أصبح البقاء في تلك المنطقة خطيرًا.

وأضاف: لذلك، ستتم ملاءمة المنطقة ويدعو الجيش السكان الذين بقوا في الأحياء الشرقية من خان يونس إلى الإخلاء فورًا والنزوح نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي.

وقبل أسبوعين، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي التي يزعم أنها آمنة، أسفرت عن مقتل 90 فلسطينيا وإصابة 300، وذلك بسلسلة غارات استهدفت خيام فلسطينيين وأماكن نزوحهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 38983 شهيدا و89727 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.