” الوضع حرج جدا”.. استغاثة ومناشدة من مجمع ناصر الطبي في غزة مع زيادة أعداد الشهداء والجرحى (فيديو)

ناشد مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، المواطنين، التبرع العاجل بالدم، لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع، نظرًا إلى النقص الحاد والكبير في وحدات الدم، بعد سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وقال المجمع في بيان إن نقص مخزون الدم “يشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المرضى والمصابين في ظل المجازر المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين”.

من جانبه، قال مدير التمريض بمجمع ناصر الطبي محمد صقر، إن الغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية في خان يونس، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والإصابات الخطرة.

ووصف صقر خلال مؤتمر صحفي، الوضع بأنه “حرج جدا” وأنه “في غاية الصعوبة”، مناشدا المواطنين التوجه إلى المجمع بسرعة للتبرع بالدم. كما ناشد المجتمع الدولي الإسراع في توفير الأدوية والمعدات اللازمة في ظل نفاد المخزون.

وأكد صقر أن الجرحى ملقون على أرض المستشفى بسبب نقص الأسرّة، وأن المستشفى ممتلئ بمئات الجرحى الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات عاجلة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي للأحياء الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 30 شهيدا.

وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين بإخلاء مناطق واسعة من الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي مكثف للمنطقة.

وزعم جيش الاحتلال سابقا أن المنطقة ضمن المناطق الإنسانية والآمنة، إلا أنه عاد عبر بيان صدر عن المتحدث باسمه، فادّعى أن البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا، رغم أنها دُمّرت من قبلُ وعانت قصفًا مكثفًا، وعاد المواطنون إليها بسبب عدم وجود مكان آخر يلجؤون إليه.

وفور صدور القرار من جيش الاحتلال، بدأت عملية قصف مكثفة من الجو والبر، من دون إعطاء فرصة للمواطنين للنجاة بأنفسهم.