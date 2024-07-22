اليونيسف: 250% زيادة في عدد شهداء أطفال الضفة منذ 7 من أكتوبر

رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تقرير، اليوم الاثنين، زيادة بنسبة 250% في عدد الأطفال الفلسطينيين الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن 143 طفلا قتلوا في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يمثل تصاعدا بحوالي 250% مقارنة مع الأشهر الـ9 التي سبقت ذلك (أكتوبر/تشرين الأول 2023).

وأوضحت أن الأشهر الـ9 الأولى من عام 2023، شهدت مقتل41 طفلا فلسطينيا فقط. ​​​​​​​

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 440 طفلا فلسطينيا أصيبوا بذخائر حية خلال الفترة التي تبعت أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تزامنا مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ولفتت إلى معدل يبلغ قتل طفل كل يومين منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

عنف فظيع

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في البيان ذاته “لقد ظلّ الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معرضين منذ سنوات لعنف فظيع. وتدهور الوضع تدهورًا شديدًا تزامنًا مع تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة”.

وأضافت “نشهد مزاعم متواترة بشأن أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم، أو يتعرضون لإطلاق الرصاص بينما هم يسيرون في الشوارع. يجب أن يتوقف هذا العنف الآن”.

وتابعت: “وقع نصف حالات القتل في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، وقد شهدت هذه المناطق زيادة في عمليات فرض القانون الكبيرة وذات السمة العسكرية على امتداد العامين الماضيين”.

ودعت اليونيسف جميع الأطراف إلى إنهاء ومنع أي انتهاكات جسيمة إضافية ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والإصابات.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة المستمرة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ووسع الجيش الإسرائيلية عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفًا 578 شهيدًا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.