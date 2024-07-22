دعوات للتنحي عن الرئاسة فورا.. أبرز ردود الفعل داخل أمريكا بعد إعلان بايدن انسحابه

أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف السياسية، مع إشادة من الديمقراطيين وانتقادات شديدة من الجمهوريين.

الديمقراطيون يشيدون بقرار بايدن

قوبل قرار بايدن بالانسحاب بتقدير من قيادات الحزب الديمقراطي، حيث قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن “الرئيس بايدن مرة أخرى يضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولًا”.

وأشاد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بقرار بايدن، وأعلنا دعمهما ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة.

وأثنى كلينتون وزوجته في بيان مشترك على “مسيرة الخدمة الاستثنائية” لبايدن، وقالا إنهما “يتشرفان” بالانضمام إليه في تأييد هاريس كمرشحة ديموقراطية، “وسوف نفعل كل ما في وسعنا لدعمها”.

كما أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي ديك ديربن، عن امتنانه لخطوة بايدن، وقال: “ستظل أمريكا ممتنة إلى الأبد لكل ما قدمه بايدن”.

"كان متوقعا".. مراسل الجزيرة مباشر يكشف الأسماء المرشحة لخلافة #بايدن بعد انسحابه من السباق الرئاسي#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/7ykRVJG5Kk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 21, 2024

وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة الديمقراطية براميلا جايابول تأييدها الكامل لكامالا هاريس كمرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما دعا كبير موظفي البيت الأبيض السابق، رون كلاين، إلى “التوحد خلف هاريس”، لإنهاء ما وصفه “بألعاب الخيال السياسي”.

كما صرّح حاكم ولاية كاليفورنيا غيفين نيوسم بأن “بايدن كان رئيسًا استثنائيًا وصانعًا للتاريخ”، وأشاد بالنضال الذي خاضه بايدن من أجل الطبقة العاملة وتحقيق نتائج مذهلة لجميع الأمريكيين.

النائب الديمقراطي آدم سميث قال إن “الرئيس بايدن اتخذ القرار الصحيح وأشيد بهذا الاختيار الصعب”، وأضاف أن “قرار بايدن هو أفضل طريق للمضي قدمًا وأشكره على ما قام به كرئيس”.

وأكد النائب الديمقراطي مارك فيزي أن بايدن يستحق تقديرًا هائلًا لخدمته الشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأمة لم تكن لتصل إلى ما هي عليه اليوم لولا العمل الدؤوب للرئيس بايدن.

الجمهوريون ينتقدون ويشككون

من الجانب الآخر، لم يتردد الجمهوريون في انتقاد قرار بايدن، مشككين في قدرته على مواصلة ما تبقى من فترته الرئاسية.

ودعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، بايدن إلى “التنحي فورًا من منصبه كونه غير مؤهل”.

كما صرحت عضو مجلس النواب الجمهوري، إليز ستيفانيك، بأن “الحزب الديمقراطي في حالة سقوط لمحاولته التغطية على حقيقة أن بايدن غير صالح للمنصب”، مضيفة: “إذا كان بايدن غير قادر على الترشح للرئاسة، فهو غير قادر على قيادة بلادنا وعليه التنحي فورًا”.

وفي سياق مماثل، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، إن “الديمقراطيين لا يحترمون ناخبيهم”.

عضو “الكونغرس” عن الحزب الجمهوري نانسي ميس قالت: “إذا لم يكن لدى جو بايدن القدرة المعرفية للسعي لإعادة انتخابه، فهو لا يملك القدرة المعرفية لخدمة ما تبقى من فترة ولايته. سأقدم غدًا قرارًا يدعو كامالا هاريس إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين وتولي مهام الرئيس بالنيابة”.

ترامب يهاجم بايدن

من جهته، شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على بايدن عبر منصة “تروث سوشيال”، قائلًا: “المحتال جو بايدن لم يكن مؤهلًا للترشح للرئاسة ومن المؤكد أنه غير مناسب للخدمة ولم يكن كذلك أبدًا”.

وأضاف: “جميع من حول بايدن بما في ذلك طبيبه ووسائل الإعلام يعلمون أنه غير قادر على أن يكون رئيسًا ولم يكن كذلك”.

واتهم ترامب بايدن بالوصول إلى منصب الرئيس “بالكذب والأخبار الكاذبة”، مشيرًا: “سنُعاني كثيرًا بسبب رئاسة بايدن لكننا سنعالج الضرر الذي سببه بسرعة كبيرة”.