شهيدان باستهداف مسيّرة إسرائيلية خيمة داخل ساحة مستشفى (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين، اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة بجانب خيام الصحفيين، داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في الخيمة المستهدفة. وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد الكاتب والباحث السياسي حيدر المصدر إثر الاستهداف الإسرائيلي للخيمة.

وكان المستشفى قد استقبل عددا من الجرحى، بينهم أطفال، جراء استهداف منزل عائلة “صباح” بدير البلح وسط القطاع.

كما استهدف الاحتلال مجموعة مواطنين بالقرب من شارع الدعوة في النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا منذ صباح اليوم، على الأحياء الشرقية من خان يونس جنوبي غزة، ما أسفر عن استشهاد 30 شخصا.

وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين بإخلاء مناطق واسعة من الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي مكثف للمنطقة.

وزعم جيش الاحتلال سابقا أن المنطقة ضمن المناطق الإنسانية والآمنة، إلا أنه عاد عبر بيان صدر عن المتحدث باسمه، فادّعى أن البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا، رغم أنها دُمّرت من قبلُ وعانت قصفًا مكثفًا، وعاد المواطنون إليها بسبب عدم وجود مكان آخر يلجؤون إليها.

وفور صدور القرار من جيش الاحتلال، بدأت عملية قصف مكثفة من الجو والبر، من دون إعطاء فرصة للمواطنين للنجاة بأنفسهم.