قوات الاحتلال تهدم منازل بالقدس المحتلة (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات هدم لمنازل ومنشآت، اليوم الاثنين، في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، بزعم عدم وجود تراخيص.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، وأغلقت أحياء البيك والنجمة، وشرعت بعمليات هدم بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية عناتا طه نعمان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال هدمت قاعة أفراح تبلغ مساحتها 800 متر مربع، وأسوار وحظائر أغنام، وبركسات، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.

وأضاف أن عمليات الهدم لا تزال متواصلة، وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من مكان الهدم.

كما هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن علاء خالد حلوة في المنطقة ذاتها، وهو مكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع، بحجة البناء دون ترخيص.

وهدمت سلطات الاحتلال 318 منشأة، وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم منازلهم ومنشآتهم أو تجبرهم على هدمها، في إطار ممارسات ممنهجة تهدف لتهجيرهم قسرا من مدينة القدس.