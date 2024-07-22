كامالا هاريس تعلن ترشحها للرئاسة وتتعهد بهزيمة ترامب

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عن نيتها الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، مشيدة بالقرار “الوطني” الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بعدم الترشح لولاية ثانية.

وفي بيان رسمي، الأحد، قالت هاريس: “يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس بايدن ونيّتي هي كسب ترشيح الحزب الديمقراطي والفوز به. سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي -وتوحيد أمتنا- لهزيمة دونالد ترامب”.

وأضافت هاريس أنها ستواصل جولاتها في أنحاء البلاد للالتقاء بالأمريكيين ومناقشة الخيار الحاسم الذي تواجهه الأمة في الانتخابات المقبلة، مؤكدة التزامها بالعمل على تحقيق النصر في الانتخابات التي تبقى لها 107 أيام فقط.

كما أكدت هاريس أن قرار بايدن بعدم الترشح يعكس التفاني الذي أظهره الرئيس طوال حياته في الخدمة العامة، قائلة: “بهذا الصنيع الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأمريكي وبلدنا فوق كل اعتبار”.

وأعربت هاريس عن شرفها الكبير بالحصول على دعم بايدن، معتبرة أن “إرثه الرائع من الإنجازات لا مثيل له في التاريخ الأمريكي الحديث”، وواصفة إياه بـ”الرئيس الذي وضع الشعب وبلده فوق كل شيء”.

وأشارت هاريس إلى تجربتها الشخصية مع عائلة بايدن، مشيدة بصفات الرئيس بايدن، مؤكدة نزاهته وصدقه وحبه للشعب الأمريكي.

وبهذا الإعلان، تبدأ كامالا هاريس رحلتها في السباق الرئاسي مع تعهدها بتوحيد الحزب الديمقراطي، والعمل على هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن بايدن، انسحابه، من سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقدّم بايدن دعمه وتأييده “الكاملين” لنائبة الرئيس كامالا هاريس، لتحل محله مرشحة رئاسية في الانتخابات المقبلة.