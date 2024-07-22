لحظة إطلاق النار على كندي بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة إسرائيلية (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن كنديا كان وراء محاولة تنفيذ عملية طعن في بلدة نتيف هعسراه، الواقعة في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان: وصل مواطن كندي إلى بوابة نتيف هعسراه، وصرخ ضد المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وزعمت أن الكندي أخرج سكينا وحاول طعن جنود وأفراد أمن عند مدخل بوابة البلدة، وقال إنه تم “تحييد المهاجم” من قبل القوات الإسرائيلية الموجودة عند البوابة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل إصابة شخصين جراء الحادثة، مشيرة إلى أن المنفذ تم تحييده دون الكشف عن أي تفاصيل حول هويته أو دوافعه.

وقالت القناة الـ12 العبرية (وهي قناة خاصة) إنه تم قتل المهاجم، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتستخدم الشرطة الإسرائيلية عادة لفظ “تحييد” للإشارة إلى تعاملها مع أي مشتبه فيهم أو متورطين في حوادث أمنية أو عمليات طعن، وأحيانا يسفر التحييد عن إصابة المهاجم، وفي أغلبها يدل على مقتله.