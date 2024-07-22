مجزرة جديدة في غزة والاحتلال يبدأ عملية عسكرية في الأحياء الشرقية من خان يونس (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 30 شهيدا.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسقوط مصابين إثر استهداف الاحتلال منزلا لعائلة القصاص في حي الشيخ ناصر وسط خان يونس.

وقصفت قوات الاحتلال منزلين في بني سهيلا وشيخ ناصر في خان يونس بالتزامن مع عمليات نزوح.

وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين بإخلاء مناطق واسعة من الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي مكثف للمنطقة.

وزعم جيش الاحتلال سابقا أن المنطقة ضمن المناطق الإنسانية والآمنة، إلا أنه عاد عبر بيان صدر عن المتحدث باسمه، فادّعى أن البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا، رغم أنها دُمّرت من قبلُ وعانت قصفًا مكثفًا، وعاد المواطنون إليها بسبب عدم وجود مكان آخر يلجؤون إليه.

وفور صدور القرار من جيش الاحتلال، بدأت عملية قصف مكثفة من الجو والبر، من دون إعطاء فرصة للمواطنين للنجاة بأنفسهم.

وقبل نحو أسبوع، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في منطقة المواصي التي يزعم أنها آمنة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300، في سلسلة غارات استهدفت خيام المواطنين وأماكن نزوحهم.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أجبر الاحتلال المواطنين على إخلاء المناطق الشرقية من مدينة رفح، والنزوح إلى خان يونس والمواصي، رغم ما أصابهما من تدمير شديد.