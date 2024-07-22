مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد ضباطه بانفجار قنبلة يدوية خلال نشاط خارج نطاق العمليات في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس “قُتل ضابط جراء انفجار قنبلة يدوية خلال نشاط خارج نطاق العمليات، في وقت سابق من صباح الاثنين في قطاع غزة”، من دون ذكر ملابسات الحادث.

وأضاف “باشرت الشرطة العسكرية تحقيقا في ملابسات الحادث، وفي نهايته ستُقدَّم النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها”.

وقالت إذاعة الجيش إن الضابط الذي قُتل جراء انفجار القنبلة هو مردخاي كدمون من سكان مستوطنة نوف أيالون الدينية (وسط) ويحمل رتبة نقيب.

وبمقتل كدمون، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة إلى 683 من بينهم 326 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجيش.

הקצין שנהרג מפיצוץ רימון ברצועה – סרן מרדכי קדמון ז"ל, תושב נוף איילון. יהי זכרו ברוך@Doron_Kadosh https://t.co/6hOHah3G6N pic.twitter.com/2lVODtEgNY — גלצ (@GLZRadio) July 22, 2024

إصابة 7 جنود إسرائيليين في قطاع غزة

في السياق، أظهرت معطيات جيش الاحتلال إصابة 7 جنود إسرائيليين في المعارك البرية بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وصل الى 4199.

وتشير المعطيات إلى أن 2147 جنديا أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة التي بدأت في 27 من أكتوبر، ارتفاعا من 2140 أمس الأحد.

وأشار الجيش إلى أنه يتلقى العلاج حاليا 25 جنديا بحالة خطرة و180 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.