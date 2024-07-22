من جنوب لبنان.. كتائب القسام تقصف مقر قيادة تابعا لجيش الاحتلال (فيديو)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لقصف مقر قيادة اللواء (300-شوميرا) الإسرائيلي، انطلاقا من منطقة جنوب لبنان.

وتضمن الفيديو لقطات لإطلاق رشقات صاروخية على مقر اللواء التابع لجيش الاحتلال.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت برشقة صاروخية من جنوب لبنان مقر قيادة “اللواء 300-شوميرا” في القاطع الغربي من الجليل الأعلى.

وقالت القسام إن هذا القصف يأتي ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

ودخل حزب الله في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقام الحزب بتصعيد عملياته تدريجيا، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي غارات أعمق داخل الأراضي اللبنانية.

واضطرت السلطات الإسرائيلية إلى إجلاء عشرات آلاف السكان من المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، جراء هذه المواجهة التي تعد الأعنف بين الجانبين منذ حرب 2006.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت كتائب القسام للمرة الأولى عن إطلاق صواريخ من خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال معركة طوفان الأقصى، وذلك عبر إطلاق مقاتليها دفعات صاروخية من جنوب لبنان.