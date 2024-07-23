إثيوبيا.. مقتل أكثر من 200 شخص في أسوأ انزلاق أرضي بتاريخ البلاد (فيديو)

لقي 229 شخصا حتفهم جراء انزلاق للتربة، أمس الاثنين، عقب هطول أمطار غزيرة في جنوبي إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء، محذّرة من أن العدد مرشح للارتفاع.

وأفاد بيان لسلطات منطقة غوفا الإدارية “تشير المعلومات المتوافرة حتى الآن إلى أن 148 رجلا و81 امرأة لقوا حتفهم”.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية عن مسؤول المنطقة أن حصيلة القتلى الأولية بلغت 157 شخصا، مشيرة إلى العثور على 5 ناجين.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه “شعر بحزن كبير للخسارة المأساوية للعديد من المواطنين الذين فقدوا حياتهم في انزلاق تربة مفاجئ”.

أسوأ انزلاق للتربة تشهده إثيوبيا

وهذا أسوأ انزلاق للتربة تشهده إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة الإفريقية (120 مليون نسمة) والواقعة في القرن الإفريقي.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية إلى أنه وفق مسؤول منطقة غوفا داغيماوي أييلي، طُمر معظم الضحايا بينما كانوا يساعدون سكان منزل تضرر بانزلاق أول للتربة.

ووقعت الكارثة في كيبيلي (أصغر قسم إداري) في كينشو الواقعة في منطقة وريدا في غيزي-غوفا، وهي منطقة ريفية جبلية يصعب الوصول إليها، وتبعد أكثر من 450 كيلومترا و10 ساعات بالسيارة عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال داغيماوي “الأشخاص الذين سارعوا لإنقاذ الأرواح ماتوا، بمن فيهم المسؤول المحلي وأساتذة وعاملون في مجال الصحة ومزارعون”.

የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በክልሉ ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ቀበሌ ዝናብን ተከትሎ በደረሰ ድንገተኛ የመሬት መደርመስ አደጋ ሕይወታቸውን ላጡ ወገኞች የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን በስፍራው ተገኝተዉ አጽናንተዋል። pic.twitter.com/uscZ7zmZds — south Radio and Television Agency (@SouthRadioandTv) July 23, 2024

البحث عن ناجين في التراب

وأظهرت صور نشرتها شبكة “فانا برودكاستينغ كوربوريشن” الإعلامية التابعة للدولة على فيسبوك مئات الأشخاص قرب أكوام من التراب الأحمر المقلوب، وأشخاصا يحفرون بأيديهم في التراب بحثا عن ناجين، بينما ينقل آخرون جثثا مغطاة بقماش مشمع أو ملاءات على نقالات صُنعت بأغصان أشجار.

وكان جنوب إثيوبيا من المناطق التي تضررت جراء الفيضانات في إبريل/نيسان ومايو/أيار، خلال موسم الأمطار “القصير”.

وبدأ موسم الأمطار “الطويل” في البلاد الواقعة في شرق إفريقيا في يونيو/حزيران.

وفي مايو 2016، قُتل 41 شخصا في انزلاق تربة عقب هطول أمطار غزيرة على منطقة ولاييتا الإدارية، الواقعة أيضا في منطقة الأمم الجنوبية.

وفي عام 2017، لقي 113 شخصا حتفهم بانهيار جبل من القمامة في مقلب نفايات على مشارف أديس أبابا.