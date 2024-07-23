الأمم المتحدة: عدد الجوعى في السودان مساو لسكان أستراليا

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع في السودان الذي يعادل عدد الجوعى فيه سكان أستراليا، حيث يعاني نحو 26 مليون شخص الجوع الحاد.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع الغذائي في البلاد في تدهور مستمر، مع وجود 750 ألف شخص على حافة المجاعة، وهي المرحلة الأخيرة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي يومي، إن “معاناة الشعب السوداني تتفاقم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة الوصول إليها، إضافة إلى الصراع المستمر”.

وأشار إلى أنه “في الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الغذاء محليا بنسبة 16% مقارنة بشهر مايو (أيار)، كما زادت بنسبة 120% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي”.

وأكد دوجاريك أن الأوضاع تزداد سوءا مع بدء موسم الأمطار، مما يؤدي إلى تعقيد عمليات نقل البضائع والإغاثة.

وأوضح أن “معبر الطينة الحدودي بين تشاد ومنطقة دارفور أصبح غير سالك بسبب الفيضانات الغزيرة، ومعظم الطرق في الجزء الجنوبي من السودان تواجه الوضع نفسه”.

ويشهد السودان حربا منذ إبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأسفرت الحرب عن عشرات الآلاف من القتلى، وفي حين لم تتضح بعد الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها بلغت 150 ألفا، وفقا لبيرييلو.

ونزح نحو 10 ملايين شخص داخل البلاد أو لجؤوا إلى الدول المجاورة منذ اندلاع المعارك، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.