السيسي يهاتف ترامب للاطمئنان على صحته

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات المقبلة دونالد ترامب للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار.

وقال متحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان على فيسبوك “أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار”.

وأضاف أن السيسي تمنى لترامب السلامة، وجدد الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية.

وذكر البيان أن ترامب وجّه الشكر للسيسي “على اللفتة الكريمة”.

كما نوه السيسي بـ”الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وهو ما ثمّنه ترامب”، وفق البيان.

ويأتي اتصال السيسي بترامب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، الأحد الماضي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن دعمه وتأييده الكاملين لنائبته كامالا هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وفي 13 من يوليو/تموز الجاري، تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال، وأصيب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

ومن المقرَّر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.