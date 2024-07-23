الصين.. اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا على تشكيل حكومة مصالحة وطنية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن فصائل فلسطينية اتفقت على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وذلك بالتوقيع على إعلان بيجين في العاصمة الصينية صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر التلفزيون الصيني المركزي أنه جرى التوقيع على الإعلان في الحفل الختامي لحوار المصالحة بين الفصائل الذي استضافته بكين منذ يوم الأحد وحتى اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة التلفزيون الصيني العالمية (سي جي تي إن) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلا فلسطينيا بينهم قادة حركتي فتح وحماس التقوا بممثلين لوسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

فتح وحماس تتوصلان إلى إعلان بكين — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 23, 2024

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي حصول اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل “حكومة مصالحة وطنية مؤقتة”.

من جانبه أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، أنها وقعت مع حركة فتح وفصائل أخرى، اتفاقية “للوحدة الوطنية” في ختام لقاء استضافته العاصمة الصينية.

وقال أبو مرزوق “اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية”، مضيفا “نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها”.

ويأتي هذا الاتفاق في خضم الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أشهر التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

غزة ما بعد الحرب

من جهته، شدد وانغ يي على أن الاتفاق يتطرق إلى “إدارة غزة بعد الحرب”، وهي إحدى النقاط التي يدور النقاش بشأنها من أطراف مختلفة منذ أشهر.

وقال وانغ خلال توقيع “إعلان بكين” من جانب الفصائل في بيجين “أهم نقطة هي الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب”.

وشدد على أن “المصالحة هي شأن داخلي بالنسبة للفصائل الفلسطينية، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن تتحقق من دون دعم المجتمع الدولي”، وأن الصين حريصة على “أداء دور بنّاء في حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأكد أن بيجين تدعو إلى “وقف لإطلاق النار يكون شاملًا ودائمًا ومستدامًا”، إضافة إلى بذل الجهود لدعم الحكم الذاتي الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

خطوة على طريق الوحدة الوطنية

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران أن إعلان بيجين خطوة إيجابية إضافية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وعبر بدران في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عن تقديره العالي للجهود الكبيرة التي بذلتها الصين للوصول إلى هذا الإعلان، مؤكدا أن البيان الرسمي الذي تم توقيعه من الفصائل واضح المضامين.

وأوضح أنه تم التوافق على المطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الحرب، وهي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإغاثة، والإعمار.

ونوه إلى أن “أهم نقاط الاتفاق كانت تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شؤون شعبنا في غزة والضفة، وتشرف على إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف للانتخابات”.