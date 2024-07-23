الضفة.. إصابة 2 من موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية بعبوة ناسفة

أصيب موظفان بوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أصيب اثنان من موظفي وزارة الدفاع بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة قرب السياج الفاصل في منطقة جلبوع (شمال شرق محافظة جنين)”.

وأضافت أن الموظفين كانا يقومان بدورية على السياج في منطقة جلبوع، قرب مستوطنة ميراف، قبل أن يلاحظا وجود جسم مشبوه على السياج.

وذكرت الإذاعة أن العبوة الناسفة انفجرت، وأن عملية مطاردة للمشتبه فيهم بدأت في المنطقة.

وتقيم إسرائيل جدارا يتخلله سياج في بعض مناطق الضفة الغربية لمنع وصول الفلسطينيين إلى الداخل المحتل.

وتأتي واقعة اليوم في أجواء حرب تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول خلّفت 39090 شهيدا و90147 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبالتزامن مع تلك الحرب المدمرة صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته؛ مما تسبب في استشهاد 585 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5 آلاف و400 بجروح.