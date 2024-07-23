حزب الله قصفها لأول مرة.. جريحان في مستوطنة تسوريال جراء عشرات صواريخ الكاتيوشا (فيديو)

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح جراء سقوط صاروخ في مستوطنة تسوريال شمالي إسرائيل.

وبوقت سابق الاثنين، أعلن حزب الله أنه قصف المستوطنة (تسوريال) لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال الحزب في بيان، إن “المقاومة الإسلامية أدخلت على جدول نيرانها مستعمرة تسوريال، وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

ولفت الحزب في بيانه إلى أن هجومه جاء “ردًا على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانين وإصابة عائلة فيها”.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت بإصابة فتاة بجروح، جراء غارة إسرائيلية على بلدة حانين.

إطلاق صواريخ من لبنان نحو بلدات مأهولة شمال إسرائيل

في السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نحو 10 صواريخ أطلقت، مساء الاثنين، من لبنان تجاه بلدات لم يتم إخلاؤها بالجليل الغربي شمال إسرائيل، وجرى اعتراض بعضها في سماء مدينة عكا.

وأخلت سلطات الاحتلال سكان العديد من البلدات المتاخمة والقريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب إلى فنادق ودور ضيافة في وسط وجنوب إسرائيل.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات في الجليل الغربي، تم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ على المنطقة من الأراضي اللبنانية.

وأضافت “أفاد سكان بسقوط صاروخ قرب سيارة وأحدث أضرارا بالطريق على مقربة من موشاف تسوريئيل (مستوطنة)”.

كما تضرر منزل في المستوطنة ذاتها جراء إصابته بصاروخ، وفق المصدر ذاته.