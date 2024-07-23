سرايا القدس تستهدف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان، اليوم الثلاثاء، عبر منصة تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية على “حوليت”.. “ياتيد”.. “صوفا”.. “أفيشالوم” ومغتصبات غلاف غزة من قلب مناطق التوغل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت السرايا قد قالت في بيان آخر اليوم “قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات للعدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل”.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت 39090 شهيدا و90147 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.