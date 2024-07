شاهد: لحظة مقتل امرأة سوداء داخل منزلها برصاص الشرطة الأمريكية

أظهرت لقطات من كاميرا مثبتة على الزي الرسمي لأحد رجال الشرطة في ولاية إلينوي الأمريكية، لحظة إطلاق النار على سونيا ماسي، وهي امرأة سوداء، داخل منزلها في وقت مبكر من يوم السادس من يوليو/تموز الجاري.

وتُظهر اللقطات الضابط شون غرايسون وهو يتفقد منزل ماسي، قبل أن يسحب مسدسه ويطلق النار عليها في وجهها.

GRAPHIC: Cop shoots Sonya Massey for holding a pot of steaming water, afterwards falsely claiming she “came at me with boiling water.” pic.twitter.com/FLl4oywdEH

— The Civil Rights Lawyer (@johnbryanesq) July 22, 2024