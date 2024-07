كامالا هاريس تعلن حصولها على الدعم المطلوب من الديمقراطيين للترشح لانتخابات الرئاسة

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في وقت متأخر من يوم الاثنين إنها حصلت على الدعم الواسع اللازم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصبحت هاريس المرشحة المفترضة للحزب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي يوم الأحد، بعد أسابيع من التوتر داخل الحزب وإظهار استطلاعات داخلية انهيار شعبيته في السباق أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت حملة هاريس أنه بعد أقل من 36 ساعة من تأييد بايدن لها، نجحت هاريس حتى الليلة الماضية في الحصول على دعم أغلبية من مندوبي الحزب الذين سيحددون المرشح عن الحزب.

وقالت كامالا هاريس في بيان في وقت متأخر من أمس الاثنين “هذا المساء، أنا فخورة بحصولي على الدعم الواسع اللازم لأصبح مرشحة حزبنا.. أتطلع إلى قبول الترشيح رسميا قريبا”.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee.

Over the next few months, I'll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024