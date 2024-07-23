كامالا هاريس تعلن حصولها على الدعم المطلوب من الديمقراطيين للترشح لانتخابات الرئاسة

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في وقت متأخر من يوم الاثنين إنها حصلت على الدعم الواسع اللازم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصبحت هاريس المرشحة المفترضة للحزب إثر انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي يوم الأحد، بعد أسابيع من التوتر داخل الحزب وإظهار استطلاعات داخلية انهيار شعبيته في السباق أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت حملة هاريس أنه بعد أقل من 36 ساعة من تأييد بايدن لها، نجحت هاريس حتى الليلة الماضية في الحصول على دعم أغلبية مندوبي الحزب الذين سيحددون المرشح عن الحزب.

وقالت كامالا هاريس في بيان في وقت متأخر من أمس الاثنين “هذا المساء، أنا فخورة بحصولي على الدعم الواسع اللازم لأصبح مرشحة حزبنا.. أتطلع إلى قبول الترشيح رسميا قريبا”.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee. Over the next few months, I'll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024

وتطلق نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في ولاية ويسكونسن ذات الأهمية الكبيرة حملة انتخابية هي الأولى لها بوصفها مرشحة للرئاسة بعد أن تعهد عدد كاف من المندوبين بدعمها للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات.

وولاية ويسكونسن إضافة إلى ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، ولايات حاسمة يطلق عليها اسم حزام الصدأ، ويعتبر الفوز بها ضروريا للفوز برئاسة الولايات المتحدة، لكن بايدن كان متأخرا عن ترامب بها في استطلاعات الرأي.

أصوات المندوبين

وأظهر استطلاع غير رسمي للمندوبين أجرته وكالة أسوشيتد برس أن هاريس حصلت على دعم أكثر من 2500 مندوب، أي أكثر بكثير من عدد 1976 مندوبا اللازم للفوز بترشيح الحزب في الأسابيع المقبلة.

ولا يزال بإمكان المندوبين، من الناحية الفنية، تغيير رأيهم، ولكن لم يحصل أي شخص آخر على أي صوت في استطلاع أسوشيتد برس، وقال 54 مندوبا إنهم لم يقرروا بعد.

وقدمت هاريس لمحة عن خططها لمهاجمة ترامب أمس الاثنين بحديثها عن ماضيها في ملاحقة “المعتدين” و”المحتالين” عندما كانت مدعية عامة لسان فرانسيسكو ومدعية عامة لكاليفورنيا.

تبرعات

ونجحت هاريس أيضا في جمع تبرعات هائلة لحملتها. وقالت حملتها أمس الاثنين إنها جمعت 81 مليون دولار منذ تنحي بايدن يوم الأحد، وهو ما يقترب من 95 مليون دولار جمعتها حملة بايدن بنهاية يونيو/حزيران.

وأنهى مانحون في هوليوود حملة حظر للتبرعات السياسية، بعد أن أعلن مقدمو تبرعات ومشاهير من مغنية الراب كاردي بي إلى الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جيمي لي كيرتس والمنتجة التلفزيونية شوندا رايمز دعمهم لهاريس.