“كمائن الموت”.. القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية في تفجير منزل برفح (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل وجرح جنود قوة إسرائيلية داخل كمائن محكمة في “مخيم يبنا” بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وبثت القسام عبر حسابها في منصة تلغرام مشاهد لما قالت إنها “كمائن القسام ضد جنود العدو الصهيوني داخل مخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع”.

ووثقت المشاهد في الفيديو المنشور تحت عنوان “كمائن الموت” كيف أن قوات الاحتلال أنزلت أحد الأجهزة المكبرة للصوت وبها كاميرا إلى نفق، لكن مقاتلي القسام أعطبوه بعد إطلاق النار عليه.

وأفادت “القسام” بأنه بعد نزول جنود جيش الاحتلال داخل النفق تم تفجيره وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما كشفت “القسام” خلال الفيديو نفسه عن تمكن مقاتليها من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية بمخيم يبنا.

وأظهر المقطع المصور دخول قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 9 أفراد إلى المنزل قبل تفجيره، من دون بيان مصير القوة الإسرائيلية.

ودأبت كتائب القسام وكل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.