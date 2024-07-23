مشاهد لإطلاق الطائرة المسيرة اليمنية “يافا” التي أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 (فيديو)
نشر الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله الحوثية صورا لافتتاح معرض الطائرة المسيّرة يافا المحلية الصنع، وتدشين العمل بها.
وبثت قناة المسيرة التابعة للجماعة ما قالت إنه “مشاهد إطلاق المسيّرة يافا على أحد الأهداف المهمة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بتاريخ 19 يوليو/تموز الجاري”.
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وفجر الجمعة الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين جراء سقوط مُسيّرة وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.
وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن الطائرة قطعت نحو 2000 كيلومتر، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنّ تقديرات إسرائيلية تفيد بأنّ المُسيّرة سلكت في بعض الأحيان مسارات جديدة مختلفة عن المسارات السابقة، لتضليل أنظمة الكشف والرصد التابعة للجيش الإسرائيلي.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي -عبر منصة إكس- أنّ وزن المُسيّرة قدر بنحو 10 كيلوغرامات، وقد سارت 10 ساعات تقريبا أثناء رحلتها من اليمن إلى تل أبيب.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يشنّ الحوثيون عمليات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر دعمًا لقطاع غزة.