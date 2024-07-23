نتنياهو يتحدث عن شروط صفقة تبادل الأسرى ونواب في الكونغرس يعلنون مقاطعة خطابه

ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشروط اللازمة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة بدأت تنضج، بسبب الضغط القوي جدا على حركة حماس.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفق منشور لموقع رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة إكس، اليوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن، وسط تقلص الآمال داخل إسرائيل من أن تحقق أي تأثير في مجرى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بسبب انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، وتوجيه الأنظار نحو الرئيس المقبل.

ويدعم هذا التراجع في التوقعات، إعلان نتنياهو الأحد قراره إرسال وفده المفاوض إلى قطر الخميس المقبل، أي بعد لقائه المتوقع مع بايدن وخطابه المجدوَل أمام الكونغرس الأربعاء.

وقال نتنياهو: “نحن مصممون على إعادتهم (الأسرى) جميعا، الشروط اللازمة لإعادتهم بدأت تنضج لسبب بسيط وهو أننا نمارس ضغوطا قوية جدا على حماس”، وفق ادّعائه.

وأضاف: “نشهد تغييرًا معينًا، وأعتقد أن هذا التغيير سيستمر في النمو، أعتقد أنه إذا التزمنا به فيمكننا التوصل إلى اتفاق”.

وتابع: “أقول مسبقًا إن هذه عملية، وللأسف ليست دفعة واحدة، ستكون هناك مراحل، لكنني أعتقد أنه يمكننا دفع الصفقة والحفاظ على وسائل الضغط في أيدينا لتحقيق إطلاق سراح الآخرين، هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اللقاء ذاته: “لست مستعدا بأي حال من الأحوال للتخلي عن النصر على حماس”.

رفض حضور خطاب نتنياهو

من جهته أعلن السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي من ولاية أوريغون الأمريكية عدم حضور خطاب نتنياهو المرتقب غدا الأربعاء في الكونغرس الأمريكي.

وقال ميركلي على منصة إكس، الثلاثاء: “قتلت استراتيجية الحرب التي اتبعها نتنياهو أكثر من 12 ألف امرأة وطفل وتسببت في مجاعة واسعة النطاق”.

وأردف: “(نتنياهو) جعل وجوده السياسي أولى من إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين). لا ينبغي له أن يتحدث أمام الكونغرس”.

I will not attend Netanyahu’s speech. Following Hamas’ horrific attack, Netanyahu’s war strategy killed 12,000+ women and children, inflicted widespread starvation, and prioritized his political survival over the release of hostages. He should not have a platform before Congress. — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) July 23, 2024

ومن المتوقع أن يقاطع عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الديمقراطي خطاب نتنياهو أمام الكونغرس.

وكانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والسيناتور المستقل بيرني ساندرز من بين الذين أعلنوا أنهم لن يحضروا خطاب نتنياهو”.

كسب وقت عبر المفاوضات

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتقول الفصائل الفلسطينية إن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لا ترغبان في إنهاء الحرب حاليا، وتسعيان إلى كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن يحقق نتنياهو مكاسب في القتال.

وأمس الاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يلقي خطابا أمام الكونغرس مساء غدٍ الأربعاء.

وكان من المقرر أن يلتقي مع بايدن اليوم الثلاثاء، لكن هيئة البث نقلت عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله إن اللقاء سيعقد الخميس دون تحديد مكان انعقاده.

وأُرجع تأجيل اللقاء إلى حين تعافي الرئيس الأمريكي من فيروس كورونا.

وجراء خلافات مع بايدن، فإن هذه أول زيارة يجريها نتنياهو لواشنطن منذ تشكيل حكومته اليمينية في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهي الأولى له إلى الخارج منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تبعه من حرب إسرائيلية مدمرة على غزة.

وأشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو سيلتقي أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومشرعين أمريكيين.

كما ذكرت الهيئة أن اتصالات تجري لترتيب لقاء بين نتنياهو والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، دون تأكيد انعقاد اللقاء.