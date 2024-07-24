سياسة|قطاع غزة

اعتقال 300 شخص احتجوا في الكونغرس ضد الحرب على غزة (فيديو)

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24/7/2024-|آخر تحديث: 24/7/202402:09 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 300 شخص في الكونغرس الأمريكي من المحتجين المطالبين بوقف تسليح إسرائيل.

وأظهر فيديو متداول قيام أمن الكونغرس الأمريكي بمحاولة اعتقال عدد من المتظاهرين اليهود الذين نظموا احتجاجا داخل مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.

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ويُظهر الفيديو مجموعة يرتدون قمصاناً حمراء كتب عليها عبارات مثل “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”ليس باسمنا” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، يجلسون على أرضية مبنى الكونغرس ويرددون هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة.

وقام عناصر الأمن بتطويقهم ومطالبتهم بإنهاء الاحتجاج، وعندما رفضوا قاموا بسحبهم واحدا تلو الآخر وبدأ بمحاولة اعتقالهم، ورافق ذلك تصفيق من بعض الموجودين في المكان.

وأكدت إحدى المتظاهرات المعتقلات، وتدعى “تاليا بريستر”، أنهم نظموا الاحتجاج للتأكيد على أن ما يحدث في غزة ليس باسم الشعب اليهودي.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، فيما تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن الخميس، وفي اليوم التالي يلتقي المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب.

المصدر : الجزيرة مباشر