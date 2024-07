اعتقال 300 شخص احتجوا في الكونغرس ضد الحرب على غزة (فيديو)

كشفت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 300 شخص في الكونغرس الأمريكي من المحتجين المطالبين بوقف تسليح إسرائيل.

وأظهر فيديو متداول قيام أمن الكونغرس الأمريكي بمحاولة اعتقال عدد من المتظاهرين اليهود الذين نظموا احتجاجا داخل مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.

ويُظهر الفيديو مجموعة يرتدون قمصاناً حمراء كتب عليها عبارات مثل “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”ليس باسمنا” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، يجلسون على أرضية مبنى الكونغرس ويرددون هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة.

400+ American Jews protest at the capital building on the day after Netanyahu’s arrival by refusing to leave Congress and chanting “ARMS EMBARGO NOW”, “STOP ARMING ISRAEL” and other chants protesting the genocide in Gaza pic.twitter.com/6mQwGlaq9Z

